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Сегодня, 15:20

Колосков назвал бредом слова Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
Вячеслав Колосков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» слова Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы развиваться.

«Почему же Василий не уехал сам? Следующий вопрос к нему. У него была такая возможность, он был неплохим футболистом. Но ни он, ни Акинфеев не уехали никуда. Игорь сейчас — вратарь номер один. Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Еще и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чем он говорит», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис согласился со словами Березуцкого.

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