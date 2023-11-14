Колосков назвал бредом слова Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» слова Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы развиваться.

«Почему же Василий не уехал сам? Следующий вопрос к нему. У него была такая возможность, он был неплохим футболистом. Но ни он, ни Акинфеев не уехали никуда. Игорь сейчас — вратарь номер один. Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Еще и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чем он говорит», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис согласился со словами Березуцкого.