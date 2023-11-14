Колосков назвал бредом слова Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны

Сегодня, 15:20
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» слова Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы развиваться.
«Почему же Василий не уехал сам? Следующий вопрос к нему. У него была такая возможность, он был неплохим футболистом. Но ни он, ни Акинфеев не уехали никуда. Игорь сейчас — вратарь номер один. Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Еще и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чем он говорит», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.
Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис согласился со словами Березуцкого.