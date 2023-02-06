0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:15

Колосков назвал Дзюбу заурядным футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбу заурядным футболистом.

«Дзюба великий игрок? Сами-то в это верите? Он что, чемпион мира, чемпион Европы, олимпийский чемпион или победитель Лиги чемпионов? Даже по меркам российского футбола не великий. Он — заурядный футболист, который неоднократно себя компрометировал. Я даже не хочу о нем говорить», — приводит слова Колоскова Legalbet.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.

Источник: https://legalbet.ru/news/14861661/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
РФС
Вячеслав Колосков
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Атлантический дивизион с Василевским и Кучеровым победил в Матче звезд НХЛ
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Материалы сюжета: Артем Дзюба без клуба: куда пойдет экс-форвард «Зенита» после «Аданы»?
Смородская считает, что Дзюба может быть полезен ЦСКА
Федотов — о приглашении Дзюбы в ЦСКА: «В этом нет смысла»
Руслан Пименов: «Первые сборы закончилось, а Дзюба до сих пор не в клубе. Время играет не на его поле»
Валерий Непомнящий надеется, что Дзюба не останется без клуба и не будет думать о завершении карьеры
Чернышов: «Дзюба квалифицированный футболист, он бы точно смог себя проявить в Сербии»
Аленичев назвал условия, при которых Дзюба найдет себе клуб в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Озбилиз заявил, что Федун очень много сделал для «Спартака»