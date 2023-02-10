Колосков назвал Дзюбу шоуменом, а не футболистом

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Зачем столько внимания уделять Дзюбе? Пришел в «Локомотив» — и хрен бы с ним. Пусть на поле все доказывает, а то последнее время Дзюба больше шоумен, а не футболист. Все, ничего больше не хочу про него говорить», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.