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Сегодня, 18:07

Колосков назвал Дзюбу шоуменом, а не футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает о переходе Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Зачем столько внимания уделять Дзюбе? Пришел в «Локомотив» — и хрен бы с ним. Пусть на поле все доказывает, а то последнее время Дзюба больше шоумен, а не футболист. Все, ничего больше не хочу про него говорить», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-dzyuba-uzhe-bol-she-shoumen-a-ne-futbolist/
Артем Дзюба
Футбол
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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