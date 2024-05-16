Колосков назвал ключевой проблему с детскими тренерами в российском футболе

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает нехватку квалифицированных детских тренеров основной причиной низкого качества подготовки российских игроков.

«Площадок у нас сейчас уже девать некуда. Площадок и полей при Мутко построили достаточно. Проблем с площадками сейчас нет, манежи, может быть, еще не помешали бы, особенно в средней полосе, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Но, опять же, у всех академий есть возможность заниматься круглый год. Дело не в том, что негде заниматься, а в том, что слабое качество работы. Здесь корень зла. Проблема в тренерских кадрах? Ну, конечно, а в чем же? В тренерских кадрах, и в организации тренировочного процесса. Это ключевая проблема», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

14 мая Госдума РФ утвердила на посту главы министерства спорта страны Михаила Дегтярева. 42-летний россиянин назвал своей главной задачей на новой должности — увеличить доступность массового спорта.