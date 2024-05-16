Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:40

Колосков назвал ключевой проблему с детскими тренерами в российском футболе

Алина Савинова
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает нехватку квалифицированных детских тренеров основной причиной низкого качества подготовки российских игроков.

«Площадок у нас сейчас уже девать некуда. Площадок и полей при Мутко построили достаточно. Проблем с площадками сейчас нет, манежи, может быть, еще не помешали бы, особенно в средней полосе, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Но, опять же, у всех академий есть возможность заниматься круглый год. Дело не в том, что негде заниматься, а в том, что слабое качество работы. Здесь корень зла. Проблема в тренерских кадрах? Ну, конечно, а в чем же? В тренерских кадрах, и в организации тренировочного процесса. Это ключевая проблема», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

14 мая Госдума РФ утвердила на посту главы министерства спорта страны Михаила Дегтярева. 42-летний россиянин назвал своей главной задачей на новой должности — увеличить доступность массового спорта.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
Вячеслав Колосков
Обсудить
Читайте также
Хейли и Джастин Бибер ждут ребенка
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Окровавленного Торопа увезли с поля, Акинфеев даже не стал раздеваться, третий вратарь ЦСКА дотянул до пенальти. Что произошло в матче «Зенит» - ЦСКА
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Популярное видео
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Разыгрываем сувенирный мяч с автографами игроков «Балтики»