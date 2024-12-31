Колосков назвал команду, разочаровавшую по итогам первой части сезона РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал команду, которая разочаровала по итогам первой части сезона РПЛ.

«Выше головы никто не прыгнул. Все, кто в пятерке, — они изначально котировались как команды, которые там и будут. Кто не оправдал ожидания, так это «Крылья Советов». Я ожидал от них большего. У них была очень хорошая игра, хороший состав. Я любил смотреть за игрой этой команды, она показывала современный футбол, и все полетело вверх тормашками.

«Локомотив» не прыгнул выше головы. Он и в прошлом сезоне играл очень симпатично. Если бы не ушел Глушенков, возможно, еще выше бы поднялись. «Локомотив» играл и играет в свою силу», — сказал Колосков Metaratings.ru.

После 18 туров «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают 10-е место в таблице.