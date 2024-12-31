Колосков назвал команду, разочаровавшую по итогам первой части сезона РПЛ

Сегодня, 17:40
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал команду, которая разочаровала по итогам первой части сезона РПЛ.
«Выше головы никто не прыгнул. Все, кто в пятерке, — они изначально котировались как команды, которые там и будут. Кто не оправдал ожидания, так это «Крылья Советов». Я ожидал от них большего. У них была очень хорошая игра, хороший состав. Я любил смотреть за игрой этой команды, она показывала современный футбол, и все полетело вверх тормашками.
«Локомотив» не прыгнул выше головы. Он и в прошлом сезоне играл очень симпатично. Если бы не ушел Глушенков, возможно, еще выше бы поднялись. «Локомотив» играл и играет в свою силу», — сказал Колосков Metaratings.ru.
После 18 туров «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают 10-е место в таблице.