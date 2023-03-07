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Вячеслав Колосков: «Маловероятно, что Fan ID отменят в ближайшее время»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сомневается, что систему Fan ID отменят в ближайшее время.

«Маловероятно, что Fan ID отменят в ближайшее время. Вообще, надо все же подождать еще немного, хотя бы несколько туров, прежде чем делать выводы. Необходимо посмотреть, как работает система на дистанции, а не принимать решение после одного тура чемпионата. Я смотрю на эту проблему очень спокойно, потому что давно оформил паспорт болельщика, спокойно себя чувствую, все нормально. Оформление заняло всего 4,5 минуты, все прошло быстро и без проблем. Да, посещаемость действительно сильно упала, но причины могут быть разные. Нужно еще немножко подождать и понять, в чем истинная причина», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Паспорт болельщика действует в РПЛ с сезона-2022/23. В осенней части сезона Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов премьер-лиги — «Урала», «Ростова», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода».

С весенней части сезона для посещения матчей любой из 16 команд РПЛ необходимо оформить Fan ID.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pochetny-j-prezident-rfs-maloveroyatno-chto-fan-id-otmenyat-v-blizhajshee-vremya/
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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