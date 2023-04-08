Колосков назвал назначение Клотета в «Торпедо» оскорблением для российских тренеров

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о назначении испанского специалиста Пепа Клотета на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Никто не знает, какой специалист Пеп Клотет и специалист ли он вообще. Колыванов прав, это назначение — действительно оскорбление для наших тренеров. У нас таких «испанцев» достаточно большое количество. Но сейчас нельзя ничего плохого говорить о новом тренере «Торпедо». Посмотрим, как он себя проявит. Порой мы переоцениваем специалиста, не зная его истинных возможностей. С другой стороны, есть люди, которые себя зарекомендовали. Например, Черевченко. Где бы ни работал, везде был успех. И все, пропал, и его не видно. Хотя опыт есть, успехи были. Это проблема многогранная. Ее сразу не решишь. Никто не ставит крест на отечественной школе. У нас либо по фамилии, либо по фотографии. Все-таки это не годится! Надо менять подход», — приводит слова Колоскова Sport24.

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».