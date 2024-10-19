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Сегодня, 17:27

Колосков: «Дзюба получил нелепую травму, там даже борьбы не было. Как он так к матчам готовится?»

Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал нелепой травму нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Форвард вышел на матч 12-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5) в стартовом составе тольяттинской команды, но был заменен уже на 6-й минуте встречи из-за повреждения.

«Травма Дзюбы может сказаться на «Акроне», игрок он все-таки заметный. В первых своих матчах он играл значительную роль. А травму получил нелепую и необъяснимую. То ли он вышел недолеченный, то ли не размялся как следует... Но получить в начале матча такую травму без борьбы? Это же случилось без контакта, он просто ускорился и все. Надо у него спросить, как же он так готовится к играм, если до 10-й минуты получает травму», — цитирует Колоскова «ВсеПроСпорт».

Дзюба присоединился к «Акрону» на правах свободного агента в сентябре. В текущем сезоне на счету 36-летнего россиянина 6 матчей и 1 гол за клуб во всех турнирах.

Артем Дзюба. Дзюба получил травму в начале матча с «Зенитом». Противостояние с Семаком и Соболевым снова придется отложить
Источник: ВсеПроСпорт
Артем Дзюба
ФК Акрон
Вячеслав Колосков

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