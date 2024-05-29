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Сегодня, 20:51

Колосков назвал неожиданным решение Слишковича уйти из «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что решение тренера Владимира Слишковича уйти из «Спартака» стало неожиданным.

«Надо сказать, что решение неожиданное, учитывая, что ранее объявляли, что он останется в «Спартаке». Возможно, у него есть предложение возглавить какой-то клуб. Мне жаль, по-моему, он хорошо прижился в команде, показал себя с самой лучшей стороны. Со стороны казалось, что он на месте, но, видимо, какие-то обстоятельства его вынудили покинуть клуб», — приводит слова Колоскова ТАСС.

14 апреля руководство «Спартака» объявило об уходе испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Слишкович был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Руководство «Спартака» 16 мая сообщило, что летом команду возглавит сербский тренер Деян Станкович.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Вячеслав Колосков
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