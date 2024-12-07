Колосков назвал непредсказуемым матч между «Краснодаром» и «Локомотивом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Локомотив», который пройдет в 18-м туре РПЛ.

«Непредсказуемые команды, не поймешь, чего от них ждать. «Краснодар» после сокрушительного поражения от «Спартака», конечно же, постарается доказать, что он еще состоятелен и может бороться за первое место. «Локомотиву» тоже некуда отступать, последние игры крайне неудачные и по результатам, и по самой игре. Все зависит от настроения футболистов: если они собрались в отпуск, у них уже билеты заказаны, гостиницы и прочее, конечно, они убивать себя не будут. Тут сыграет роль умение тренеров настроить футболистов на бескомпромиссную игру. Кто это лучше сделает, тот и выиграет», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

После 17 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице с 34 очками, уступая лидирующему «Зениту» пять баллов. «Краснодар» имеет в активе 38 баллов и идет вторым.

В заключительном матче года в чемпионате России «Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится 8 декабря, начало — в 19:30 мск.