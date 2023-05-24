Колосков назвал объяснение причин отмены красной карточки Роши детским лепетом

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что КДК РФС мог оставить в силе удаление защитника ЦСКА Виллианы Роши в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Видел все по телевизору, принимаю то решение КДК РФС, которое есть, так как они рассматривали все под лупой, опрашивали судей. Но и принял бы решение, если бы Рошу наказали. Помимо того, что он показал это судье, он это показал и зрителям. И это объяснение, что судья его не понял, меня не устраивает — оно похоже на детский лепет. Мне думается, что Рошу тоже надо было наказать, ему ничего никому не надо было показывать», — приводит ТАСС слова Колоскова.

24 мая Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что главный арбитр матча «Спартак» — ЦСКА Сергей Карасев ошибочно удалил с поля Рошу за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи.