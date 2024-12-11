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Сегодня, 18:04

Колосков назвал отсутствие стабильности главной проблемой клубов РПЛ

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ после первой части сезона.

«В этом сезоне РПЛ нет ни одной стабильной команды. Сейчас это главная проблема клубов. Поэтому явного фаворита чемпионской гонки выделить никак не получится. Ни один из лидеров не показывает стабильную игру. На это претендовал «Краснодар» с серией побед, но потом тоже резко просел. Поэтому любая команда из первой пятерки может стать чемпионом в этом сезоне», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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