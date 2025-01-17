Колосков назвал предательством отказ ряда легионеров возвращаться в российские клубы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» отреагировал на отказ некоторых легионеров клубов РПЛ возвращаться в расположение команд.

«Конечно, осуждаю их! Люди подписали контракт, они взрослые, профессиональные спортсмены — нужно нести ответственность за это. Когда они подписывают контракт, то понимают, что у них есть обязательства. Поэтому осуждаю их, больше никак.

Изменится ли отношение к этим игрокам в команде? Не знаю, я в такой ситуации не оказывался, мне трудно судить. Но мне кажется, что изменится — все-таки это какое-то предательство. Человек приходит не сам играть, а в команду, и в данном случае он подводит ее. Однако мы не знаем причин, мы не можем никого обвинять, и я не собираюсь этого делать. Но это однозначно вызовет негативное отношение в команде», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло, нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон и полузащитник «Крылья Советов» Виктор Мендес не прилетели на сборы со своими клубами.

В этом сезоне Бителло провел 21 матч во всех турнирах, забил гол и сделал 10 результативных передач.

На счету Томпсона 13 матчей за «Оренбург» во всех турнирах и ни одного результативного действия.

«Крылья Советов» арендовали 25-летнего Мендеса у ЦСКА в сентябре прошлого года. С того момента он провел 13 матчей за команду, отличившись одной результативной передачей.

Александр Абустин