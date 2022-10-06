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Сегодня, 14:38

Колосков назвал Соболева самым ярким нападающим в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что считает нападающего «Спартака» Александра Соболева лучшим форвардом в РПЛ на данный момент.

«На мой взгляд, Соболев — один из лучших нападающих РПЛ. Откровенно говоря, я сейчас не очень погружен во все детали, мало смотрю РПЛ, только центральные матчи. Но из того, что я вижу, Соболев — самый яркий центральный нападающий. Он действительно раскрылся по-новому при Абаскале и сейчас показывает очень хороший футбол.
Что касается Промеса, то я не знаю, можно ли его назвать лучшим легионером «Спартака» за всю историю клуба. Я не помню всех, кто там играл, иностранцев было очень много, пачками приезжали. То, что сейчас Квинси вышел на тот уровень, с которым приехал в первый раз, это факт. Безусловно, Промес — очень качественный и мастеровитый игрок», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

В сезоне-2022/23 Соболев забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 14 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-sobolev-samy-j-yarkij-tsentral-ny-j-napadayushhij-rpl/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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