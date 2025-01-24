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Сегодня, 16:30

Колосков назвал своевременным уход Клаудиньо из «Зенита»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переходе полузащитника «Зенита» Клаудиньо в катарский клуб «Аль-Садд».

«Станет ли уход Клаудиньо потерей для «Зенита»? Учитывая, что в последнее время он играл без особой мотивации, нет. Клаудиньо успел принести «Зениту» большую пользу, помогал команде завоевывать чемпионства и показывал здесь хороший уровень. Но, наверное, время уйти уже пришло. Так что «Зенит» очень вовремя расстался с Клаудиньо», — сказал Колосков «РБ Спорт».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с августа 2021 года. Всего 27-летний бразилец провел за петербуржцев 124 матча, забил 21 мяч и отдал 31 голевую передачу. В составе «Зенита» Клаудиньо по три раза выиграл чемпионат России и Суперкубок страны, один раз одержал победу в национальном Кубке.

Источник: РБ Спорт
Клаудиньо
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
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