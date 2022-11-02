Колосков назвал трех лучших игроков первой половины сезона РПЛ-2022/23

Сегодня, 15:40
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал лучших игроков первой половины чемпионата России.
«Я не могу назвать одного лучшего игрока чемпионата. Нет кого-то настолько яркого, чтобы у него было неоспоримое лидерство. На хорошем уровне играют Джикия, Смолов и Малком. Вот три футболиста с моей точки зрения, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к футболистам высокого уровня. Квинси Промес играет хорошо, но у него нет необходимой стабильности в игре», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия в первом круге РПЛ сыграл 14 матчей, в которых отметился результативной передачей.
Нападающий «Динамо» Федор Смолов провел 13 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Форвард «Зенита» Малком провел на поле 15 игр, забил 11 голов и отдал семь голевых передач.
В нынешнем сезоне РПЛ Промес забил 12 голов и сделал шесть результативных передач в 14 матчах за «Спартак». Он лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.
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Основные источники исследования