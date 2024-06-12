Колосков: «Соболев не входит в тройку сильнейших нападающих РПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не включил нападающего «Спартака» Александра Соболева в топ-3 форвардов РПЛ.

«Тюкавин, Кассьерра, Кордоба — так выглядит тройка сильнейших нападающих РПЛ. Соболев? Он туда не входит. По итогам этого сезона точно. Может, в следующем сезоне его, что называется, прорвет», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Соболев провел за московскую команду 34 матча в РПЛ и Кубке России, забив в них 10 мячей и отдав 9 голевых передач.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.