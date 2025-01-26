Колосков назвал удачной идею организовать Зимний кубок РПЛ: «От этого турнира будет всем большая польза»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Считаю, что это очень удачное решение — организовать такой турнир. Команды прошли базовую подготовку: физическую, тактическую, какую-то угодно. Практически все футболисты уже вернулись. Поэтому сейчас наступило время создать окончательную сыгранность, наиграть конкретные тактические варианты, больше времени уделять тактике и тем новшествам, которые будут применены в ходе официальных игр. Это очень удачный турнир, тем более, что это все-таки турнир, а не просто контрольные игры. В общем, от этого кубка будет всем большая польза», — сказал Колосков «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Александр Абустин