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Сегодня, 12:14

Колосков не посетит конгресс ФИФА по приглашению организации

Алина Савинова
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Почетный член ФИФА Вячеслав Колосков рассказал, что не полетит на конгресс организации в 2024 году.

«Я не лечу, я отказался. Послал им благодарность за приглашение. Сказал, что по состоянию здоровья мне же тяжело лететь. Я же знаю, что такое конгресс, я принимал участие в 27 заседаниях. Прилетел, поужинал, утром конгресс, вечером улетел, вот и все мое участие сейчас. Решил не лететь», — приводит ТАСС слова Колоскова.

Конгресс ФИФА состоится 17 мая в Бангкоке. Ранее стало известно, что делегацию РФС возглавит президент организации Александр Дюков.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Вячеслав Колосков
ФИФА
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