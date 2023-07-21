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Сегодня, 17:13

Колосков не считает ошибочным назначение Бальбуэна капитаном «Динамо»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» назначение защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэна капитаном команды.

«Бальбуэна — большая потеря для «Динамо». Год играли без очень сильного футболиста. Ни один тренер не назначит капитаном человека, который не пользуется уважением в команде. Это истина. Если есть назначение, оно обязательно согласовано с большинством футболистов. Здесь никаких ошибок нет», — сказал Колосков «СЭ».

Прошлым летом Бальбуэна приостанавливал контракт с бело-голубыми и провел один год в «Коринтианс» на правах аренды. Этим летом 31-летний парагваец вернулся в расположение российского клуба. 21 июля стало известно, что он снова стал капитаном «Динамо».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
Фабиан Бальбуэна
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