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Сегодня, 21:06

Колосков: «Не назвал бы «Зенит» фаворитом в чемпионской борьбе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не считает «Зенит» основным фаворитом чемпионата России-2024/25.

«У «Зенита» будут конкуренты в борьбе за трофей в этом сезоне. Те же «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, который сейчас великолепно выглядит. Большой набор новых футболистов необязательно принесет «Зениту» результат. Они должны понимать, что от них хотят, и проникнуться идеей главного времени. Я бы не назвал «Зенит» фаворитом в чемпионской борьбе.
Что надо сделать «Динамо», чтобы навязать конкуренцию «Зениту»? «Динамо» — самый пассивный игрок на трансферном рынке. Я уже много раз говорил, что клубу надо укреплять все линии. В команде слабые крайние защитники, нужна еще пара рослых игроков в полузащиту. Ясно, что одного Тюкавина мало, нужны еще два хороших забивных форварда», — приводит Metaratings слова Колоскова.

«Зенит» выигрывал чемпионат России в шести последних сезонах.

Источник: Metaratings
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