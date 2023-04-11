Колосков не верит, что Талалаеву дадут доработать контракт в «Химках»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».

«Тренерская чехарда в «Химках» ни к чему хорошему не приведет. Нельзя так часто менять тренеров, убирать их, а потом возвращать через какое-то время. Это говорит о том, что у клуба большие проблемы с управлением. Непонятно, что там именно происходит, но бардак в клубе не прекращается. До смешного доходит уже — больше года там никто не работает. Если судить по практике последних 5-8 лет, то там каждый год меняется несколько тренеров. Здорово, если эта тенденция будет нарушена и Талалаеву дадут доработать контракт. Но верится в это с трудом, вернее, вообще не верится», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 22 матчах.