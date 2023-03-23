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Сегодня, 11:34

Колосков не верит в большое количество договорных матчей в России: «Это чушь!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о выявлении в России 92 подозрительных матчей за 2022 год. Исследование проводил Sportradar.

«Проблема договорных матчей в России? Это какая-то чушь! Нужно узнавать у того, кто провел данное исследование, на чем оно построено. Я в эту ерунду лезть не хочу. Если бы эта проблема была серьезной, вы бы знали об этом. Какое-то агенство что-то опубликовало. В РФС есть специальные люди, которые занимаются возможными договорными играми. Я в это не верю!» — сказал Колосков «СЭ».

По информации Sportradar, Россия заняла второе место в мире по числу подозрительных матчей за 2022 год. Впереди только Бразилия (152 матча).

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Футбол
Вячеслав Колосков
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