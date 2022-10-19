Колосков: «Не вижу угроз для чемпионата России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» оценил последствия введения в некоторых регионах РФ особого режима работы.

«Не думаю, что это станет причиной приостановки чемпионата. Думаю, что это больше связано с повышением бдительности органов власти. Во всяком случае не вижу угроз для чемпионата России по футболу. Не думаю, что данные меры могут заставить иностранцев уехать. Это их никак не касается», — сказал Колосков «СЭ».

Как ранее сообщил президент РПЛ Александр Алаев, лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлеченными в исполнение указа президента РФ. Особый режим работы вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях.