Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

15 октября, 18:00

Колосков обеспокоен ситуацией с финансированием «Ростова»: «Для меня это личная и очень болезненная проблема»

Александр Абустин
корреспондент

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился «СЭ» мнением о проблемах с финансовой стабильностью «Ростова» в 2025 году.

В среду, 15 октября президент клуба Арташес Арутюнянц объявил об уходе в отставку по собственному желанию. Позднее гендиректор клуба Игорь Гончаров сообщил, что РФС отправил в клуб письмо, в котором выражена серьезная озабоченность финансовым положением команды.

«Без денег «Ростов» ждет бесславное будущее. За клуб я, конечно, переживаю. Ростовская область — это кузница кадров, и она была украшением футбола, даже при советской власти. Для меня это личная и очень болезненная проблема», — сказал Колосков «СЭ».

После 11 туров чемпионата России-2025/26 «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице с 13 очками.

10

  • Бен Ричардс

    Сколько получают медицинском фонде, чтобы следить, как работают врачи? Почему врачей не хватает, а тех, кто следит за их работой в куче организаций сколько угодно?

    16.10.2025

  • merniloskut

    Пусть Ростов в 1 лигу опускается и там рвётся дальше. Другие существуют и ничего такого страшного... Как только Газпрём покинет Зенит, те тоже в 1-ю проследуют без остановок...

    16.10.2025

  • енг

    А врачи хорошо выполняют свою работу? Жена работает в медицинском фонде, где следят, как работают врачи. А работают они не важно. Вернее вообще не хотят , работать, хотят не зарабатывать, а получать. Большинство очень халатно относятся к своей работе. А теперь они ещё и не подсудны. За ошибки, врачей теперь нельзя судить. Есть врачи от Бога, а есть шарлатаны. Так вот, вторых на много больше. Правла речь не о Ростове - на - Дону. Не работай жена в фонде, никогда бы не узнал о тех уловках и обманах, что творят "нищие" врачи

    16.10.2025

  • Myrd

    Следствие правильнее было бы начинать с Карпина. Сколько там ушло на нашего незаменимого СОВМЕСТИТЕЛЯ ? Ну и на тех "виртоузов кожаного мяча", кого он в Ростов-папу приводил, да и кого в Динамо увёл...

    15.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    /Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

  • anatoly.krugl

    ...была украшением футбола даже при советской власти... а что Вы имеете против вечный почетный президент обласканный этой властью.

    15.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    ,Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

  • Степочкин

    Из областного бюджета финансирование?)) Интересно в г.Ростов у врачей и учителей хоть один месяц была такая же зарплата из бюджета как у футболистов футбольного Ростова? Так что ростовчане украшение города не вы,а ваши миллионеры футболисты , кузница футбольных кадров, как сказал Колосков. Вы должны скинуться в бюджет для сохранения этих футбольных бриллиантов, украшающих ваш город .

    15.10.2025

  • fatka

    Вот и Ростов накрыло,кто следующий в процветающей экономике...?

    15.10.2025

  • Timka1401

    пусть Ростов научится бюджет контролировать . Летом продали игроков за огромные деньги, где они ?

    15.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Ростов
    Вячеслав Колосков
    Читайте также
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя