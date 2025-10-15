Колосков обеспокоен ситуацией с финансированием «Ростова»: «Для меня это личная и очень болезненная проблема»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился «СЭ» мнением о проблемах с финансовой стабильностью «Ростова» в 2025 году. В среду, 15 октября президент клуба Арташес Арутюнянц объявил об уходе в отставку по собственному желанию. Позднее гендиректор клуба Игорь Гончаров сообщил, что РФС отправил в клуб письмо, в котором выражена серьезная озабоченность финансовым положением команды. «Без денег «Ростов» ждет бесславное будущее. За клуб я, конечно, переживаю. Ростовская область — это кузница кадров, и она была украшением футбола, даже при советской власти. Для меня это личная и очень болезненная проблема», — сказал Колосков «СЭ». После 11 туров чемпионата России-2025/26 «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице с 13 очками.

merniloskut Пусть Ростов в 1 лигу опускается и там рвётся дальше. Другие существуют и ничего такого страшного... Как только Газпрём покинет Зенит, те тоже в 1-ю проследуют без остановок... 16.10.2025

Myrd Следствие правильнее было бы начинать с Карпина. Сколько там ушло на нашего незаменимого СОВМЕСТИТЕЛЯ ? Ну и на тех "виртоузов кожаного мяча", кого он в Ростов-папу приводил, да и кого в Динамо увёл... 15.10.2025

anatoly.krugl ...была украшением футбола даже при советской власти... а что Вы имеете против вечный почетный президент обласканный этой властью. 15.10.2025

Степочкин Из областного бюджета финансирование?)) Интересно в г.Ростов у врачей и учителей хоть один месяц была такая же зарплата из бюджета как у футболистов футбольного Ростова? Так что ростовчане украшение города не вы,а ваши миллионеры футболисты , кузница футбольных кадров, как сказал Колосков. Вы должны скинуться в бюджет для сохранения этих футбольных бриллиантов, украшающих ваш город . 15.10.2025

fatka Вот и Ростов накрыло,кто следующий в процветающей экономике...? 15.10.2025