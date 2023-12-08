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Сегодня, 20:06

Колосков объяснил, почему «Динамо» не может рассчитывать на победу в РПЛ

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Динамо» не сможет бороться за победу в РПЛ в этом сезоне.

«Не соглашусь с тем, что «Динамо» классный футбол показывает. Есть отдельные эпизоды, как правило, все вторые таймы играет хуже, чем первые. У команды очень короткая скамейка, нет равноценных замен, только 2-3 игрока. Поэтому никакой претензии на золото со стороны «Динамо» не будет», — цитирует Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Краснодар» с 35 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. У «Зенита» 33 очка и вторая позиция. «Динамо» замыкает тройку лидеров (31).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005499987_koloskov_obyyasnil_pochemu_dinamo_ne_mojet_rasschityivat_na_pobedu_v_chempionate_rossii
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
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