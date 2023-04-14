Колосков объяснил, почему Захарян и Сперцян должны остаться в РПЛ и не ехать в Европу

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал перспективы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна по отъезду в европейские клубы.

«Если Захарян и Сперцян разовьют в себе стабильность, то могут претендовать на любые европейские чемпионаты. У них прекрасные данные, потенциал лидеров команды, но очень нестабильные. Считаю, для них лучше оставаться подольше в РПЛ. Они должны научиться быть более эффективными и полезными. В европейские чемпионаты нужно ехать уже сформированным», — приводит слова Колоскова Sport24.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Динамо» 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач; на счету Эдуарда Сперцяна «12+10» в 30 играх за «Краснодар».