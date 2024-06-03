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Сегодня, 15:24

Колосков оценил игру Тюкавина в минувшем сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что думает о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине.

«Самого ощутимого прогресса в прошедшем сезоне добился Тюкавин. Он весь чемпионат отыграл на высоком уровне и внес большой вклад в довольно неплохие результаты «Динамо». В следующем сезоне должен стать лучшим бомбардиром РПЛ», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Тюкавин в минувшем сезоне занял второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 15 мячей и отдав 9 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-v-sleduyushhem-sezone-tyukavin-dolzhen-stat-luchshim-bombardirom-rpl/
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
Константин Тюкавин
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