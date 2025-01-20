Колосков о «Зените»: «Видно, что у них произошел спад в игре»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о проблемах «Зенита».

«Мы ведь не знаем, что происходит внутри команды. Видно по многим игрокам, что у них спад в игре произошел, стимул показывать свои возможности, бороться. Эмоциональное снижение их возможностей. Поэтому насколько это вредит команде, мы видим, что два тура последних «Зенит» сыграл плохо. Мы можем только констатировать, что есть проблема, а команде нужно решить ее», — сказал Колосков Vprognoze.ru.

Лидером РПЛ является «Краснодар» (39 очков), на втором месте идет «Зенит» (39, уступает по дополнительным показателям), а на третьем — «Спартак» (37).