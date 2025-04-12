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12 апреля, 10:22

Колосков отказался ехать на конгресс ФИФА в Парагвае

Камила Абдурахманова
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков
Вячеслав Колосков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отказался от посещения предстоящего конгресса ФИФА в Парагвае, сославшись на усталость от длительных перелетов.

«ФИФА пригласила меня посетить конгресс в Парагвае. Но очень далеко, мне тяжело уже, я отказался», — пояснил Колосков ТАСС.

Мероприятие состоится 15 мая в Асунсьоне.

Несмотря на то, что Колосков сохраняет статус почетного члена ФИФА и недавно участвовал в апрельском конгрессе УЕФА, на этот раз он решил не ехать.

С февраля 2022 года ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие российских команд в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
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РФС
Вячеслав Колосков
ФИФА
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