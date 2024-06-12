Колосков отметил прогресс Тюкавина и Глушенкова в минувшем сезоне

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о самых прогрессирующих молодых игроков РПЛ в минувшем сезоне.

«Прошедший сезон РПЛ не показал какого-то явного прогресса молодых российских футболистов. Наоборот, было видно, что кто-то перестал развиваться или просто стал чуть медленнее это делать. Из наших молодых игроков пока больше всех прогрессировали, наверное, Тюкавин и Глушенков», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 21-летний Константин Тюкавин провел за «Динамо» 30 матчей в чемпионате России, отметившись 15 голами и 10 результативными передачами. На счету 24-летнего форварда «Локомотива» Максима Глушенкова 6 мячей и 18 голевых передач в 29 играх РПЛ.