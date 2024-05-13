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Сегодня, 02:17

Колосков: «Прямо сейчас «Динамо» — реальный претендент на чемпионство»

Сергей Разин
корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Конечно, прямо сейчас «Динамо» — реальный претендент на чемпионство. Еще пару недель назад в это было сложно поверить, не казалось, что «Зенит» упустит свой шанс. Но сейчас картина иная. «Зенит» потерял свой стиль и стал проигрывать, а «Динамо», наоборот, обрело уверенность и чемпионский дух. Об этом говорят последние волевые победы. Посмотрим, как закончится чемпионат, пока на трофей претендует вся первая тройка», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 28 матчах. «Зенит» с 51 баллом расположился на второй строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-pryamo-sejchas-dinamo-real-ny-j-pretendent-na-chempionstvo/
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
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