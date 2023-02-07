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Колосков — о Дзюбе в «Локомотиве»: «Как же он меня достал. Нашел клуб, и слава богу»

Колосков отреагировал на новость о том, что Дзюба перейдет в «Локомотив»
Виктория Кравченко
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает об информации о том, что нападающий Артем Дзюба, может перейти «Локомотив».

«Ох, как же он меня достал. Нашел клуб, и слава богу. Если по-русски говорить, то он меня так задолбал уже, что больше ничего про него говорить не хочу.

Это весь мой комментарий. Я устал от него!» — цитирует Колоскова Sport24.

Ранее о том, что Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока будут получать по 2,5 миллиона рублей ежемесячно.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-07-koloskov-dzyuba-menya-uzhe-zadolbal-nashel-klub-i-slava-bogu
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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