Колосков отреагировал на новость о том, что Дзюба перейдет в «Локомотив»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает об информации о том, что нападающий Артем Дзюба, может перейти «Локомотив».

«Ох, как же он меня достал. Нашел клуб, и слава богу. Если по-русски говорить, то он меня так задолбал уже, что больше ничего про него говорить не хочу.

Это весь мой комментарий. Я устал от него!» — цитирует Колоскова Sport24.

Ранее о том, что Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока будут получать по 2,5 миллиона рублей ежемесячно.