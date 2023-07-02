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Колосков: «Нет российских футболистов, которые готовы покорять Европу — есть только тренер Черчесов»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что на данный момент нет таких российских игроков, которые могли бы добиться серьезного успеха в Европе.

«Есть ли российский футболист, который готов покорить Европу? Нет, конечно! Пример Головина? Он покорил Европу, что ли... То играет во Франции, то о нем не слышно. В последнее время нет таких футболистов, к которым можно было применить эпитет «покорить Европу», да и не было. Есть тренер, который покоряет Европу, и это Черчесов. А футболистов нет, к сожалению», — цитирует Колоскова Sport24.

Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош» с 2021 года. Команда под руководством 59-летнего российского специалиста стала чемпионом Венгрии сезона-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-02-koloskov-net-rossiyskikh-igrokov-kotoryye-gotovy-pokoryat-yevropu-yest-tolko-trener-cherchesov
Станислав Черчесов
Футбол
Вячеслав Колосков
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