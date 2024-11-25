Колосков: «От прежнего Тюкавина ничего не осталось»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал результативность форварда «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезоне.

«Тюкавин не похож на себя самого. К сожалению, от прежнего Тюкавина ничего не осталось. Стал играть менее эффективно, нет того азарта и главное — нет голов. Не могу ответить, что происходит, но факт очевиден, что он стал хуже», — приводит слова Колоскова Legalbet.

В текущем сезоне 22-летний нападающий провел за «Динамо» 18 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.