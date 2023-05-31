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РПЛ

Сегодня, 18:22

Колосков ответил на вопрос, являются ли «Факел» и «Крылья Советов» командами уровня РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что воронежский «Факел» и «Крылья Советов» соответствуют уровню РПЛ.

«Факел» и «Крылья» — это команды уровня РПЛ. Самарский клуб столько футболистов продал за последние два-три года, сколько ни одна другая команда не отдала. Хочу отметить, что все эти игроки пошли на повышение. В «Крыльях» умеют работать с молодежью, поэтому это обе достойные команды. Попадут они в стыки или нет — это уже другой вопрос», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Перед 30-м туром в турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 13-м месте с 29 очками, «Факел» находится на строчку выше, набрав 30 очков.

 

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005142934_koloskov_otvetil_na_vopros_yavlyayutsya_li_fakel_i_kryilya_sovetov_komandami_urovnya_rpl
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Колосков
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