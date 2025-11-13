Видео
13 ноября, 21:00

Колосков поддержал подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы: «Это мера поддержки клубов. Как можно от него напиться?»

Дарик Агаларов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы.

«Я уже три года назад сказал, что надо вернуть пиво на стадионы. Здесь не должно быть сомнений! Пока больше разговоров, чем действий. Противники этой идеи почему-то думают, что сразу появятся алкоголики, кружки и пивные стаканы будут повсюду валяться. Это чушь и ерунда. Сейчас совсем другая публика. Это в первую очередь мера поддержки клубов. Это реклама и, соответственно, дополнительные средства в бюджет клубов — главная цель. Противники этой идеи — это те люди, которые на стадион в основном не ходят. Как можно от этого пива напиться? Абсолютно невозможно и не нужно. Я в свое время говорил, что стоит и водку вернуть в определенных местах. Ничего в этом плохого нет, ведь другая публика совсем. Я прихожу на «Динамо» и там на трибунах много детей, женщин, семейных пар. Кому там напиваться? Я полностью за то, чтобы пиво вернулось на стадионы!» — сказал Колосков «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

19

  • Petr Bitkin

    М=молжно... я ишо раз. в дтом гадюшнике никто не пронисает, в диване, с чашечкой-гляфллее с коньячком, без дебилов - спартачей, без кретинов -бздениток, вокруг - КОНИ :) Душа, если позволите, прсутствующие - у праздника. Даже забываешь, что эрефия - говно Вообще-то я русский, и жидов терплю... :) мне за державу (это фуэтэ) замысловато... нуи стихи с имя :)

    14.11.2025

  • ОstWa11

    он походу эти слова по пьяни ляпнул :rofl:

    14.11.2025

  • Ратель

    Эх, Вячеслав Иваныч, до почтенных лет дожили, в спорте всю жизнь, а таких простых вещей не знаете... ДА ЛЕГКО! Две литровых кружки за тайм под минимальную закусь - и к пеналям ты в дугу. Ну, если пиво гожее, а не сивуха димедрольная.

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я так себе подумал... посоветовался с товарищами... Колосова - убрать. Пиво - оставить (хуже не будет). Эрефия, что с неё взять?... Оно только..........

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    "Прям чек б там убила б, паразита!" (с) "Любовь и голуби". Пиво - неважно. Важен антураж. "СЭ", кончайте вы со "Спартаком". Пустое это дело. Я сказал. И не потому, что "я сказал". Хи. Я посоветовался с товарищами :) Вы думаете, это газпром. Нет. Это РЕЖИССЕР (прописнвми особо) P.S. Я не настаиваю на перце :)

    14.11.2025

  • korkodil

    Ну если выпить 5 литров меры поддержки клубов, то вполне можно и нажраться. Зачем нести откровенный бред, товарищ Колосков?

    14.11.2025

  • Степочкин

    Это мера спаивания нации и рождения недоразвитых в пьяном угаре. У нас любимое заятие нажиться на спаивании своего же народа, а потом обвинить во всем евреев, арабов, еще кого-то в демографической яме. Делайте отдельный сектор бухать с писуарами и пакетиками блевать. ....ну и кресла не забудьте прозапас заготовить новые.

    14.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я с похмелья думал, как Игорёк Скляр: "Не ты козёл. Я - козёл. Оба мы..." А теперь думаю... :)

    14.11.2025

  • Sergey Ivanov

    Предлагаю пойти дальше: провавать пиво в магазинах по файайди загруженному в макс.

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Масёны победили :) На краткое время. Ядерных ракет у них нет. Пугают только :)

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Я б ему налил. Он мне не - нет. СнОбище :) РФС - такое же, как и... за исключением женщин :)

    13.11.2025

  • Каспийский берег

    А кто сказал что им напиваются? Им дополняются уже подпитые, Колосок ты старый

    13.11.2025

  • 100% Информация//

    13.11.2025

  • Diman_madridista

    Ну да, напиться за полтора-два часа это сложно. А вот догнаться уже проще. Там правда цена наверное на него будет ого-го

    13.11.2025

  • Федор

    Да и тогда В.И. нормально публика была( по вашему мнению) , а если че то это МЫ БОЛЕЛЬЩИКИ!!! ВОРОНЕЖ, а ваш прихлебатель ходеев ? Умер

    13.11.2025

  • За спорт!

    Сам себе противоречит.

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    М-можно... :) Но лучше Кловужо и Шамбертен :) Ведь, как говорил Наполеон, сперва выпить Шамбертен, а потом пусть ловют тебе по всем европам :)

    13.11.2025

  • кампо

    "Я прихожу на «Динамо» и там на трибунах много детей, женщин, семейных пар." Потому их и много, что пьяни всякой меньше. Пиво свое дома попьете или в спортбаре.

    13.11.2025

    РПЛ
    РФС
    Вячеслав Колосков
