Колосков поддержал подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы: «Это мера поддержки клубов. Как можно от него напиться?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы. «Я уже три года назад сказал, что надо вернуть пиво на стадионы. Здесь не должно быть сомнений! Пока больше разговоров, чем действий. Противники этой идеи почему-то думают, что сразу появятся алкоголики, кружки и пивные стаканы будут повсюду валяться. Это чушь и ерунда. Сейчас совсем другая публика. Это в первую очередь мера поддержки клубов. Это реклама и, соответственно, дополнительные средства в бюджет клубов — главная цель. Противники этой идеи — это те люди, которые на стадион в основном не ходят. Как можно от этого пива напиться? Абсолютно невозможно и не нужно. Я в свое время говорил, что стоит и водку вернуть в определенных местах. Ничего в этом плохого нет, ведь другая публика совсем. Я прихожу на «Динамо» и там на трибунах много детей, женщин, семейных пар. Кому там напиваться? Я полностью за то, чтобы пиво вернулось на стадионы!» — сказал Колосков «СЭ». Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Ратель Эх, Вячеслав Иваныч, до почтенных лет дожили, в спорте всю жизнь, а таких простых вещей не знаете... ДА ЛЕГКО! Две литровых кружки за тайм под минимальную закусь - и к пеналям ты в дугу. Ну, если пиво гожее, а не сивуха димедрольная. 14.11.2025

korkodil Ну если выпить 5 литров меры поддержки клубов, то вполне можно и нажраться. Зачем нести откровенный бред, товарищ Колосков? 14.11.2025

Степочкин Это мера спаивания нации и рождения недоразвитых в пьяном угаре. У нас любимое заятие нажиться на спаивании своего же народа, а потом обвинить во всем евреев, арабов, еще кого-то в демографической яме. Делайте отдельный сектор бухать с писуарами и пакетиками блевать. ....ну и кресла не забудьте прозапас заготовить новые. 14.11.2025

Каспийский берег А кто сказал что им напиваются? Им дополняются уже подпитые, Колосок ты старый 13.11.2025

Diman_madridista Ну да, напиться за полтора-два часа это сложно. А вот догнаться уже проще. Там правда цена наверное на него будет ого-го 13.11.2025

кампо "Я прихожу на «Динамо» и там на трибунах много детей, женщин, семейных пар." Потому их и много, что пьяни всякой меньше. Пиво свое дома попьете или в спортбаре. 13.11.2025