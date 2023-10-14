Колосков поддержал заявление УЕФА о работе чиновников из России в организации

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление УЕФА о том, что отстранение российских команд не затронет чиновников из России.

В организации отметили, что ситуация не затрагивает российских должностных лиц в исполкоме, комитетах и комиссиях УЕФА.

«Вообще, наших людей там достаточно много находится. Плюс к этому Дюков является членом исполкома УЕФА. Все это не так просто делается. Пока что вопрос так не стоит, и на данную тему не высказывались. Но этот процесс нереальный, потому что члена исполкома избирает конгресс. Поэтому из конгресса никого убирать не будут по этому поводу», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.

17 сентября 2023 президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.