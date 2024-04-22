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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что если Владимир Слишкович продолжит успешно работать, то «Спартаку» нет смысла искать нового тренера.
«Если так дело пойдет и дальше, то какой смысл кого-то искать, если уже есть готовый тренер, который знает команду. Отсутствие опыта у Слишковича? У Карреры тоже не было опыта, но он же стал чемпионом. Бывают опытные тренеры, которые болтаются со своей командой в конце турнирной таблицы. Дело не в опыте, а в том, как ты в конкретной команде с конкретными игроками работаешь. А случиться может что угодно», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
Под руководством Слишковича красно-белые разгромили «Ростов» (5:1) в 25-м туре РПЛ. На данный момент «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 играх.