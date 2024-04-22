Колосков — о Слишковиче: «У Карреры тоже не было опыта, но он же стал чемпионом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что если Владимир Слишкович продолжит успешно работать, то «Спартаку» нет смысла искать нового тренера.

«Если так дело пойдет и дальше, то какой смысл кого-то искать, если уже есть готовый тренер, который знает команду. Отсутствие опыта у Слишковича? У Карреры тоже не было опыта, но он же стал чемпионом. Бывают опытные тренеры, которые болтаются со своей командой в конце турнирной таблицы. Дело не в опыте, а в том, как ты в конкретной команде с конкретными игроками работаешь. А случиться может что угодно», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Под руководством Слишковича красно-белые разгромили «Ростов» (5:1) в 25-м туре РПЛ. На данный момент «Спартак» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 играх.