Колосков о чемпионской гонке РПЛ: «Сейчас явного фаворита нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил чемпионскую гонку в нынешнем сезоне РПЛ.

«Действительно, уровень интриги в РПЛ растет с каждым туром. Безусловно, это повышает интерес к матчам. Думаю, сейчас явного фаворита нет, также никого из тройки нельзя сбрасывать со счетов. То же самое можно сказать и о нижней части таблицы — разворачивается серьезная борьба за место в РПЛ», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит». В активе команды Сергея Семака 41 набранное очко в 21 матче. На второй строчке располагается «Краснодар» (39), имеющий одну игру в запасе. Тройку лучших замыкает «Динамо» (38).