Колосков: «После ухода Миранчука и Глушенкова Пиняев может стать лидером «Локомотива»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлении форварда «Локомотива» Сергея Пиняева на старте нового сезона РПЛ.

19-летний футболист отметился голом в матче 1-го тура чемпионата России против «Акрона» (3:2).

«Сначала может показаться, что «Локомотив» сильно ослаб этим летом, но никогда не знаешь, как такая перетасовка состава скажется на команде. Может, в клубе появятся новые действующие лица, которые займут место ушедших опытных игроков. Думаю, после ухода Миранчука и Глушенкова Пиняев может стать лидером «Локо» и резко спрогрессировать. Таланта ему не занимать», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Во 2-м туре РПЛ «Локомотив» на выезде сыграет против московского «Динамо». Матч пройдет 27 июля.