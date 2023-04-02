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Сегодня, 13:01

Колосков — об иностранцах в РПЛ: «Российским тренерам дают шансы, они их не используют»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил выбор в пользу иностранных тренеров клубами РПЛ.

«Весь секрет в том, что молодым российским специалистам дали шанс возглавлять команду в РПЛ, но они им не воспользовались. В этом вся проблема.
Бывает и такое, что уровень специалиста не позволяет тренировать команду высшей лиги, но это дело наживное. Если не получилось в большом клубе, возьми клуб Второй лиги. Посмотреть, насколько ты способен. Даже в таких командах можно реализовывать идеи на футбольном поле. Вот это самое главное — отсутствие идей.
Сегодня человек пятьдесят, имеющих лицензию PRO, но они нигде не работают. Они думают, что могут работать только в «Спартаке», «Зените», ЦСКА. Они ошибаются. Возьмите Федотова — прошел стадии «Оренбург», потом «Сочи» и теперь ЦСКА. Таких примеров много. Дело не в том, что российским тренерам не дали шанс, а в том, что они его не использовали», — цитирует Колоскова Sport24.

28 марта «Торпедо» возглавил испанский тренер Жозеп Клотет. Клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 20 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-02-koloskov-obyasnil-pochemu-kluby-rpl-naznachayut-inostrannykh-trenerov-vmesto-rossiyan
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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