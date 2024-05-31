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Сегодня, 20:22

Колосков считает, что у «Краснодара» в следующем сезоне не самые радостные перспективы

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о перспективах «Краснодара» в будущем сезоне РПЛ.

«Перспективы «Краснодара» на успешный будущий сезон понижаются, это очевидно. Пока у них ушёл только Сафонов, но вратарь, как известно, половина команды. Если этим летом уйдут ещё и Сперцян с Кордобой, по сути одни из лучших футболистов на своих позициях в лиге, то, конечно, у «Краснодара» будет очень много проблем. Таких игроков заменить сложно, поэтому перспективы у команды Мусаева далеко не радостные, мягко говоря», — сказал Колосков Legalbet.

В минувшем сезоне «Краснодар» с 56 очками занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит», сине-бело-голубые набрали 57 очков в 30 матчах.

Источник: Legalbet
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