Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:51

Колосков: «Вся шумиха в СМИ должна придать Соболеву дополнительной мотивации»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что думает о ситуации с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«Игра с «Пари НН» покажет, что происходит внутри «Спартака». Не каждой новости в СМИ надо верить, но дыма без огня не бывает. Если посмотреть на таблицу, то у «Спартака» не такое уж и плохое положение — все поправимо. У Абаскаля было достаточно времени, чтобы наладить игру, перестроить какие-то моменты. А Соболеву вся шумиха в СМИ должна придать дополнительной мотивации, пусть выходит и забивает», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Позже появилась информация о том, что между тренером и форвардом возник скрытый конфликт. Однако 19 октября Соболев провел тренировку в общей группе московской команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-vsya-shumiha-v-smi-dolzhna-pridat-sobolevu-motivatsii/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
1
0
Читайте также
Звезды американского футбола готовы сыграть на Олимпиаде. Для этого они освоят флаг-футбол
Защитник «Авангарда» Гуляев объяснил, почему не уехал в НХЛ
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Все игроки вернулись в клуб из своих сборных, никаких проблем нет»
Абаскаль — об отношении к «Спартаку»: «Любовь, только любовь»
Белоголовцев: «Промес держит свой уровень, но другие легионеры «Спартака» не очень хороши»
Немецкий тренер Темель: «Чалов может заиграть в любой лиге Европы»
Президент «Ростова» Арутюнянц — о ситуации с Норманном: «Какие могут быть прогнозы?»
Соболев провел тренировку в общей группе «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Все игроки вернулись в клуб из своих сборных, никаких проблем нет»

Защитник Лаксальт продлил контракт с «Динамо»