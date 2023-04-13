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Колосков: «Трудно сказать, какой Талалаев тренер — он хорошо разбирается в футболе, но результатов-то нет»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков ответил на вопрос о тренерских способностях Андрея Талалаева, возглавившего «Химки».

«Ничего не могу сказать о тренерских способностях Талалаева, потому что больше знаю его по работе экспертом на телевидении. Он во многих клубах работал, неплохо начинал, но никогда не заканчивал. Трудно сказать, какой Талалаев тренер — он хорошо разбирается в футболе, но результатов-то нет. Он никогда долго не задерживался в одной команде — не знаю, по каким причинам и кто в этом виноват. Разговаривает Талалаев хорошо, игру анализирует грамотно, но ему не хватает результата. Будем надеяться, что в «Химках» нарушится тенденция хаотичной смены тренеров и Талалаев проявит себя, задержится надолго», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

11 апреля «Химки» объявили о назначении Талалаева на пост главного тренера клуба. Специалист подписал контракт с подмосковной командой на 5 лет. В сезоне-2022/2023 Талалаев возглавлял «Ахмат» и «Торпедо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-trudno-skazat-kakoj-talalaev-trener-on-horosho-razbiraetsya-v-futbole-no-rezul-tatov-to-net/
Андрей Талалаев
ФК Химки
Вячеслав Колосков
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