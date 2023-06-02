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Колосков — о будущем Дзюбы: «Если он будет почивать на лаврах, то его могут даже и отчислить»

Алина Савинова
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о перспективах форварда «Локомотива» Артема Дзюбы после успешного весеннего отрезка в чемпионате России.

«Не назвал бы Дзюбу главным персонажем РПЛ. Что за главный персонаж, который одну игру играет, другую — нет? Меня ничем не удивила работа Дзюбы за весеннюю часть. Знал его возможности, способности. Он был заметным игроком во всех клубах, в которых играл, в том числе в сборной команде. При хорошей мотивации и подготовке Дзюба показал то, на что он способен. Будущее Дзюбы? Все зависит от его усердия на тренировочных занятиях. Если у него будет мотивация победителя, то будет играть на уровне. Если будет почивать на лаврах, то его могут даже и отчислить», — цитирует Колоскова Sport24.

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале этого года. В текущем сезоне 34-летний форвард провел за железнодорожников 12 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. В мае Дзюба подписал новый контракт с московской командой по схеме «1+1».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-02-koloskov-budushcheye-dzyuby-yesli-budet-pochivat-na-lavrakh-to-yego-mogut-i-otchislit
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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