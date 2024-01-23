Колосков: «Кордоба, Сперцян и Ивич — главная сила «Краснодара» в борьбе за титул»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Будет странно, если кто-то из лидеров «Краснодара» покинет клуб этой зимой. Команда, наоборот, должна максимально усилиться, потому что впервые в истории у них такие высокие шансы на чемпионство. Не думаю, что Галицкий отпустит своих лучших игроков. Кордоба, Сперцян и Ивич — главная сила «Краснодара» в борьбе за титул. Думаю, что они не продаются», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 38 очками. «Зенит» набрал 36 очков и занимает вторую позицию. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (32).

Чемпионат страны по футболу сезона-2023/24 возобновится в начале марта.