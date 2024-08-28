Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:54

Колосков: «Сила «Локомотива» в том, что у клуба хорошая школа»

Telegram Дзен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от игры московского «Локомотива» в новом сезоне РПЛ.

«Конечно, уход Миранчука и Глушенкова — это серьезные потери для «Локомотива», учитывая, что они особо не усилились. Но, видимо, сила клуба в том, что у них хорошая школа. Железнодорожники хорошо готовят свои резервы», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Также почетный президент РФС отметил, что в «Локомотиве» сейчас рассчитывают на воспитанников, а в составе почти нет иностранцев.

«У них же сейчас в основном играют свои ребята. В «Локомотиве» рассчитывают на воспитанников, а в составе почти нет иностранцев. Это же то, чего в свое время хотел Галицкий в «Краснодаре». А сейчас там восемь иностранцев в составе. Вот железнодорожники таких планов никогда не подсвечивали, но тем не менее почти вся основа состоит из российских игроков. Это, конечно, не в упрек Галицкого или кого-то еще, просто в «Локомотиве» слова с делом не расходятся, — сказал Колосков.

После шести туров РПЛ «Локомотив» с 15 очками единолично лидирует в турнирной таблице, опережая на один балл петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Краснодаром». Игра состоится 1 сентября и начнется в 19:45 мск.

Илья Самошников, Наир Тикнизян, Илья Казаков. Чудо «Локомотива». Как долго оно продлится? Колонка Казакова
Источник: Legalbet
Антон Миранчук
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
Максим Глушенков
Обсудить
Читайте также
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
Станкович подвел итоги матча Кубка России против махачкалинского «Динамо»
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Личка рассказал, кто может стать лидером «Динамо» после ухода Смолова

Каманцев: «Несколько туров не получает назначения Кукуян. Аналогично — Шафеев. Это кто-нибудь заметил?»