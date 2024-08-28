Колосков: «Сила «Локомотива» в том, что у клуба хорошая школа»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от игры московского «Локомотива» в новом сезоне РПЛ.

«Конечно, уход Миранчука и Глушенкова — это серьезные потери для «Локомотива», учитывая, что они особо не усилились. Но, видимо, сила клуба в том, что у них хорошая школа. Железнодорожники хорошо готовят свои резервы», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Также почетный президент РФС отметил, что в «Локомотиве» сейчас рассчитывают на воспитанников, а в составе почти нет иностранцев.

«У них же сейчас в основном играют свои ребята. В «Локомотиве» рассчитывают на воспитанников, а в составе почти нет иностранцев. Это же то, чего в свое время хотел Галицкий в «Краснодаре». А сейчас там восемь иностранцев в составе. Вот железнодорожники таких планов никогда не подсвечивали, но тем не менее почти вся основа состоит из российских игроков. Это, конечно, не в упрек Галицкого или кого-то еще, просто в «Локомотиве» слова с делом не расходятся, — сказал Колосков.

После шести туров РПЛ «Локомотив» с 15 очками единолично лидирует в турнирной таблице, опережая на один балл петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Локомотив» встретится с «Краснодаром». Игра состоится 1 сентября и начнется в 19:45 мск.