Колосков: «В первой половине сезона РПЛ были неплохие матчи, но впечатление посредственное»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал игру команд в первой половине текущего сезона чемпионата России.

«К сожалению, ни одна команда не стала открытием или сюрпризом. Не скажу, что совсем всё блекло, были неплохие матчи, но впечатление посредственное. «Локомотив» не удивил. ЦСКА укреплялся сильно, но нет. «Динамо» — нет, хоть и играют в красивый футбол. В последних трёх турах «Ростов» хорошо выглядел, на них приятно было смотреть. В основном РПЛ — это борьба, борьба и ещё раз борьба», — цитирует Колоскова Legalbet.ru.

После 18 туров в нынешнем сезоне РПЛ лидером в турнирной таблице стал «Краснодар» с 39-ю очками, 2-е место с аналогичным количеством очков занимает «Зенит», а 3-е — «Спартак» (37).