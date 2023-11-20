Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Кубы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Кубы (8:0) в Волгограде.

«Мы все знали, что счет будет крупным. Это абсолютно разные по классу и мастерству команды. Все было предсказуемо. Главное, что ребята играли с хорошим настроем. Многие боялись, что команда выйдет расслабленной. Но они все здорово отыграли, с запасом сил. Все старались. Это главное! Теперь никто не будет говорить, что ребятам не хватает мотивации и желания. Сегодня они показали, как на самом деле. Играли профессионально, живо! Карпин продемонстрировал все, что у нас есть на ближайшие 3-5 лет. Именно на этих ребят мы можем рассчитывать. Главное, что порадовало — праздник, который устроили организаторы. Гимн, полный стадион. РФС здорово отблагодарил Волгоград за его заслуги в истории», — приводит слова Колоскова Sport24.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).