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Сегодня, 22:36

Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Кубы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Кубы (8:0) в Волгограде.

«Мы все знали, что счет будет крупным. Это абсолютно разные по классу и мастерству команды. Все было предсказуемо. Главное, что ребята играли с хорошим настроем. Многие боялись, что команда выйдет расслабленной. Но они все здорово отыграли, с запасом сил. Все старались. Это главное! Теперь никто не будет говорить, что ребятам не хватает мотивации и желания. Сегодня они показали, как на самом деле. Играли профессионально, живо! Карпин продемонстрировал все, что у нас есть на ближайшие 3-5 лет. Именно на этих ребят мы можем рассчитывать. Главное, что порадовало — праздник, который устроили организаторы. Гимн, полный стадион. РФС здорово отблагодарил Волгоград за его заслуги в истории», — приводит слова Колоскова Sport24.

Сборная России одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. В июне 2019 года сборная разгромила Сан-Марино со счетом 9:0.

Это третья победа сборной России в 2023 году. Ранее команда обыгрывала Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2), и один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).

Источник: https://sport24.ru/football/news-597760-koloskov-posle-80-v-matche-rossiya-kuba-karpin-pokazal-vse-chto-u-nas-yest-na-blizhayshiye-3-5-let
Футбол
РФС
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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